Taarabt substitui Gabriel no onze do Benfica

Hoje às 18:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A saída do médio Gabriel e a entrada de Taarabt é a única novidade no onze titular escalado por Bruno Lage, treinador do Benfica, para a receção ao Belenenses SAD, esta sexta-feira, pelas 19 horas, no Estádio da Luz, em Lisboa.

A partida será dirigida pelo árbitro Nuno Almeida, do Algarve, que será auxiliado por Paulo Brás e Venâncio Tomé. No VAR estará o portuense Rui Oliveira.

Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben, Ferreo e Grimaldo; Julian Weigl, Taarabt, Pizzi e cervi; Rafa e Vinícius

Treinador: Bruno Lage

Suplentes: Zlobin, Gabriel, Seferovic, Chiquinho, Jardel, Jota e Tomás Tavares

Belenenses SAD: André Moreira; Esgaio, Gonçalo Silva, Chima e Nilton; André Santos, Nuno Coelho, Show e Varela; Cassierra e Licá

Treinador: Petit

Suplentes: João Monteiro, Chano, Rúben Lima, Phete, Danny, Matias e Edi Semedo