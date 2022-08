Tabata deixa o Sporting e Mourinho recebe médio do PSG

Avançado brasileiro ruma ao Palmeiras de Abel Ferreira e Wijnaldum foi oficializado na Roma.

Sporting: ​​​​​​​Bruno Tabata está a caminho do Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira. O avançado vai custar cerca de 4,5 milhões de euros ao clube brasileiro, com mais 500 mil euros em objetivos.

Roma: José Mourinho continua a reforçar o plantel. Wijnaldum foi oficializado esta sexta-feira na Roma a título de empréstimo, com opção de compra de oito milhões de euros. O médio deixa assim o PSG, uma época depois de ter assinado com os parisienses. Entretanto, Veretout foi anunciado como reforço do Marselha a troco de 11 milhões de euros, mais 4,5 em objetivos.

West Ham: O extremo Maxwel Cornet é o mais recente reforço do West Ham. O antigo jogador do Burnley assinou por cinco épocas com os londrinos, tendo custado cerca de 21 milhões de euros.

Lille: ​​​​​​​Paulo Fonseca recebeu esta sexta-feira mais um reforço. Depois de ontem ter anunciado Ismaily, o Lille confirmou hoje a contratação de Diakité ao Toulouse por quatro temporadas.

Flamengo: ​​​​​​​Depois de cinco épocas no futebol chinês, Oscar vai ser reforço do Flamengo, de acordo com Fabrizio Romano.

Liga portuguesa: ​​​​​​​O Famalicão anunciou a contratação de Pelé, depois do médio ter rescindido com o Mónaco. O recém-promovido Chaves contratou o jovem de 19 anos Pavlis ao Egaleo, da Grécia.