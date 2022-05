Tabata é a surpresa de Ruben Amorim em Portimão

JN Hoje às 19:36 Facebook

Para além do regresso de Coates ao onze, o treinador sportinguista mexe no ataque e deixa Sarabia no banco.

A ausência de Pablo Sarabia, suplente, e a titularidade de Tabata é a principal novidade no onze do Sporting para o jogo deste sábado, frente ao Portimonense.

O jogador brasileiro vai acompanhar Pedro Gonçalves e Marcus Edwards no ataque.

Por outro lado, o capitão Coates está de volta ao onze, ocupando o lugar de Neto, titular frente ao Gil Vicente.

Onze do Portimonense: Samuel; Jocu, Nakajima, Moufi, Relvas, Lazaar, Dacosta, Pedrão, Angulo, Carlinhos e Welinton Júnior.

Onze do Sporting: Adán; Matheus Reis, Coates, Gonçalo Inácio, Nuno Santos, Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Tabata, Edwards, Pedro Gonçalves.

O jogo tem início marcado para as 20h30 e terá arbitragem de Rui Costa.