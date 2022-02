Tabata e Pepe de volta no caminho do Jamor

Duas semanas e meia depois do escaldante jogo no Dragão, marcado por cinco expulsões, médio leonino e defesa portista terminam castigo preventivo. Palhinha cumpre o último dos três jogos de castigo e Marchesín reentra nas opções de Sérgio Conceição.

Leões e dragões começam a definir, quarta-feira (20.45 horas), o futuro na prova-rainha do futebol português, com Alvalade a receber a primeira mão das meias-finais. É o reencontro entre os dois clubes, 15 dias depois do duelo do campeonato, quer ficou marcado por cenas muito feias após o final do encontro e que ditaram a expulsão de quatro jogadores - dois de cada clube -, além do vermelho visto pelo central do Sporting Coates, a meio da segunda parte.

A gigante confusão no relvado do Dragão valeu cartões vermelhos diretos a Marchesín, Pepe (do F. C. Porto), Tabata e Palhinha (do Sporting), sendo que nos casos do capitão dos dragões e do médio brasileiro leonino foi aplicada uma suspensão preventiva, uma vez que, alegadamente, terão agredido os dirigentes Hugo Viana e Luís Gonçalves, respetivamente. A suspensão provisória não pode, segundo os regulamentos da Liga, por mais de dois jogos oficiais de qualquer competição a contar da data de expulsão, se não for preferida decisão final no procedimento disciplinar.