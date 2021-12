Tabata faz sombra a Paulinho no ataque do Sporting

Vasco Samouco Hoje às 20:00 Facebook

Jogador brasileiro foi dos melhores em Amesterdão e ganha força para repetir a titularidade com o Boavista.

O facto de Paulinho chegar a esta altura da temporada como o jogador de campo mais utilizado no campeão não só diz tudo sobre a importância do ponta de lança nos leões, algo afirmado e reiterado por Rúben Amorim, como também dá ao treinador uma dor de cabeça para a receção ao Boavista. A ausência do avançado, por castigo, abre uma vaga no ataque e a falta de uma alternativa evidente levanta dúvidas sobre o que Amorim terá na manga para a 14.ª jornada na Liga. Da ida a Amesterdão, contudo, pode emergir a solução, com Tabata a surgir como resposta inesperada para o problema.

Para além de testar e dar tempo de jogo aos mais jovens e menos utilizados, o duelo com o Ajax serviu também para Rúben Amorim fazer testes e a aposta em Tabata para o centro do ataque surge daí. Foi a primeira vez que o jogador brasileiro foi lançado de início nessa função e a resposta dificilmente podia ter sido melhor. Para além do golo, Tabata mostrou qualidade com bola e inteligência nas movimentações, dando garantias a jogar longe da baliza e a entender-se com os outros dois jogadores mais adiantados da equipa.