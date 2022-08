Tabata oficializado no Palmeiras de Abel Ferreira

JN Ontem às 23:44 Facebook

O Palmeiras oficializou, esta segunda-feira, a chegada de Tabata, que se despede do Sporting ao fim de duas temporadas.

Em comunicado, o "verdão" informou que o jogador brasileiro de 26 anos assinou um contrato válido até junho de 2026. Tabata destacou a importância de Abel Ferreira na transferência e garantiu estar feliz por mais este passo na carreira.

"Foi um conjunto de motivos que me fez vir para o Palmeiras. Quando soube do interesse, comuniquei ao Sporting que a minha vontade era vir para cá. Foram longos dias de negociações. Sempre deixei bem claro a minha vontade e fico muito feliz que deu tudo certo. Foi a estrutura, o facto de o clube lutar sempre por títulos, foi o mister Abel, que teve uma parte muito importante nisso tudo, enfim, foi um conjunto de coisas. Além de tudo, o Palmeiras é um clube gigante com uma história incrível", afirmou.

Tabata despede-se do Sporting depois de ter jogado duas épocas de leão ao peito e conquistado um campeonato, duas Taças da Liga e uma Supertaça.