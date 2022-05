Tábua vai ser o palco da final

JN/Agências Hoje às 12:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A final da Taça Revelação já tem local marcado. O jogo realiza-se no Estádio Municipal de Tábua, no dia 24 de maio, com direito a transmissão televisiva no Canal 11.

Estoril ou Benfica e Braga ou Marítimo, são as equipas que poderão estar presentes no jogo do título. Na próxima terça-feira disputa-se a segunda mão das meias-finais e é aí que ficará decidido quem vai marcar presença no Estádio Municipal de Tábua, no dia 24.

O presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz, saudou a decisão da FPF em escolher Tábua para o jogo decisivo: "Tábua sente-se honrada por acolher a final da Taça Revelação em Futebol, no seu Estádio Municipal. Sendo um evento de relevante importância no panorama desportivo nacional, felicito a Federação Portuguesa de Futebol pela escolha de Tábua para a sua realização, permitindo demonstrar que os territórios do Interior dispõem de equipamentos com as condições e a qualidade exigidas para receber jogos desta grandeza", afirmou o presidente.