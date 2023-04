Tabuadelo: águias a voar alto e com marca nacional

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 16:54 Facebook

Tabuadelo colocou uma jogadora na seleção sub-15 e resistiu a tudo, até à pandemia de covid-19.

O Grupo Cultural e Desportivo Águias Negras de Tabuadelo é um clube longe da esfera mediática, mas a qualidade do trabalho desenvolvido na formação de futebol feminino colocou o nome do emblema de Guimarães no panorama nacional. Um exemplo: Rita Cunha, jogadora que atua no meio-campo, já foi chamada à seleção nacional de sub-15.

"A chamada dela é a cereja no topo do bolo. O nome do Tabuadelo passou a ser falado a nível nacional. Isso demonstra que aqui se trabalha bem e temos gente com qualidade. As jogadoras passam a ver o Tabuadelo com outros olhos e vão querer jogar cá", disse Bruno Silva, coordenador técnico do clube.