Taça AMB: acabar época algo frustrante a erguer um troféu

Jovens guerreiras triunfaram no escalão sub-18 na Taça AMB, em Espinho, palco do maior torneio de vólei que se realiza em Portugal.

O torneio era de fim de época, o objetivo era divertirem-se, depois de uma época frustrante e stressante, mas as juvenis femininas do Sporting Clube de Braga empenharam-se e conquistaram a Taça AMB (escalão de sub-18), o torneio mais importante da modalidade que se realiza em Portugal e que reuniu 4200 praticantes em Espinho. As jovens guerreiras, orientadas por José Bastos, conseguiram superar a desilusão de não terem chegado ao título nacional - estiveram a liderar a final por 2-0, mas acabaram por ceder frente à AJM/F. C. Porto - e fecharam a temporada com um troféu no escalão de sub-18, mesmo apresentando uma equipa composta por atletas... juvenis.

"Viemos para cá como forma de aliviar toda a pressão do último ano, que foi muito stressante para nós", começou por dizer jovem técnico. Sem a conquista do torneio em mente, José Bastos admitiu que as jogadoras só começaram a encarar as coisas com mais seriedade a partir das meias-finais, vindo a selar depois a conquista do troféu com uma vitória sobre o Benfica, por 3-0. "O resultado foi o mais justo", salientou o treinador, destacando o facto de "as atletas que competiram como juniores ainda são juvenis".