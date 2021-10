Taça com efeitos antes do regresso à Champions

Nuno A. Amaral Hoje às 08:13 Facebook

F. C. Porto e Sporting golearam, mas os leões podem ter perdido Porro e os dragões recuperaram Otávio. Benfica forçado a horas extra e sem Lázaro

A terceira jornada da Liga dos Campeões chega depois da eliminatória da Taça de Portugal, que Sporting, F. C. Porto e Benfica conseguiram passar, embora com graus de dificuldade diferentes e com consequências igualmente diversas no que diz respeito a lesões nos plantéis.

Leões e dragões passaram sem problemas pelos embates com Belenenses (0-4) e Sintrense (0-5), mas Ruben Amorim ficou com uma dor de cabeça no fim do jogo do Restelo, devido à lesão de Pedro Porro, ao passo que Sérgio Conceição constatou com agrado a total recuperação de Otávio, titular em Massamá depois de quase duas semanas a recuperar de um problema muscular.