Taça da Liga arranca com fraca assistência

Mais de metade dos jogos tiveram menos de 500 adeptos. Números são semelhantes à primeira jornada de 2021/22

Arrancou na passada quinta-feira a edição 2022/23 da Taça da Liga, que este ano, face à paragem do campeonato para a realização do Mundial, terá a primeira fase realizada durante a prova de seleções no Catar. Ainda assim, e com a primeira jornada ainda a decorrer, os números de adeptos nos relvados não têm sido animadores.

Até hoje, em que se joga o Vizela-Chaves (20.45 horas, Sport TV), foram jogados os primeiros onze encontros e apenas o duelo entre Estrela da Amadora e Benfica viu o número de espetadores ultrapassar a marca de mil, estando presentes 6899 adeptos no Municipal de Leiria, que ocuparam 34,29% da lotação. Em mais de metade dos jogos estiveram menos de 500 pessoas nas bancadas. Estas onze partidas contaram em média com 989 espetadores por jogo, tendo também contribuído negativamente o Leixões-Oliveirense, realizado à porta fechada. O Arouca-Feirense foi o segundo melhor encontro até ao momento da competição, com 821 adeptos presentes e uma percentagem de ocupação de 16,93%.