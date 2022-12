Taça da Liga em versão "novas oportunidades"

Nuno A. Amaral Hoje às 15:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Danny Namaso, Marsà e Draxier são três exemplos de jogadores dos grandes que estão a aproveitar a competição para ganharem espaço nas opções de Conceição, Amorim e Schmidt.

Com o Mundial a caminhar para o fim, mas ainda a mais de duas semanas do reinício da Liga portuguesa, F. C. Porto, Benfica e Sporting vão continuar a ter na Taça da Liga o escape competitivo para uma paragem inédita a meio da época. Nos jogos realizados até agora pelos três grandes nesta prova, houve jogadores que aproveitaram as ausências de outros para mostrarem serviço aos respetivos treinadores, num sinal de que poderão ser armas a ter em conta nos plantéis de dragões, águias e leões durante a segunda metade da temporada.

No F. C. Porto, Danny Namaso esteve em destaque na visita da passada quinta-feira a Chaves, com dois golos que valeram o triunfo à equipa azul e branca. O avançado inglês já tinha entrado bem no jogo anterior, diante do Mafra, no qual foi lançado após o intervalo com os portistas em desvantagem (0-2) e foi importante na recuperação até ao empate. Com vários jogadores de fora por lesão e outros ausentes devido à presença no Catar, Sérgio Conceição não tem alargado a utilização a jovens da equipa B.