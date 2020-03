Taça da Liga inglesa é o 13.º título da carreira sénior de Bernardo Silva

JN/Agências Hoje às 20:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O Manchester City conquistou, este domingo, a Taça da Liga inglesa de futebol pela sétima vez, a terceira seguida, ao vencer por 2-1 o Aston Villa, na final da prova, disputada no Estádio de Wembley, em Londres.

Bernardo Silva entrou na segunda parte e participou naquele que foi o seu 13.º título coletivo da carreira sénior. Aos 25 anos, o avançado formado no Benfica já conquistou uma Liga das Nações (Portugal), uma Liga portuguesa, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga (Benfica); uma Liga francesa (Mónaco), duas Ligas inglesa, três Taças da Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Supertaças inglesa (Manchester City).

O lateral luso João Cancelo não participou na final, mas ajudou o Manchester City a chegar ao jogo decisivo, pelo que também ficou com o currículo mais rico. Esta Taça da Liga inglesa foi o primeiro troféu que conquistou pelos citizens, mas já tinha ganho a Liga das Nações (Portugal); uma Liga portuguesa, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga (Benfica); uma Liga italiana e uma Supertaça italiana (Juventus).

O internacional português Bernardo Silva foi poupado pelo treinador Pep Guardiola e começou a partida no banco de suplentes dos citizens, que se adiantaram no marcador aos 20 minutos, por intermédio do argentino Sergio Agüero.

O espanhol Rodri dilatou a vantagem do City, aos 30 minutos.

Ainda antes do intervalo, o tanzaniano Mbwana Samata reduzir para os 'villans', ao minuto 41.

Já com Bernardo Silva em campo, lançado aos 77 minutos para o lugar do espanhol David Silva, acabou por ser o guarda-redes do City, o brasileiro Ederson, a brilhar nos instantes finais da partida, desviando um cabeceamento adversário para o poste e evitando o tento da igualdade, aos 88.

O Manchester City, que já tinha conquistado as duas edições anteriores da prova, arrecadou a sétima Taça da Liga inglesa da sua história, estando agora a apenas um triunfo de igualar o recordista de troféus, o Liverpool, que soma oito.

O Aston Villa, que tinha sido finalista pela última vez em 2010, soma cinco troféus conquistados, o derradeiro em 1996.

Uma imagem forte que saiu deste triunfo dos citizens foi o festejo de Bernardo Silva com o colega de equipa Benjamim Mendy. Recorde-se que, no passado mês de novembro, o português foi castigado com um jogo de suspensão por uma brincadeira alegadamente racista com o francês, no Twitter, sendo ainda obrigado a pagar uma multa de quase 43 mil euros.