"Taça da Liga já passou, não há euforia nenhuma", diz Conceição

Treinador do F. C. Porto admite "margem de erro mínima" no campeonato e diz que os dragões têm de ir "ao limite" na luta pelo título.

Após a vitória sobre o Sporting, que valeu a primeira Taça da Liga ao clube, o F. C. Porto volta na quarta-feira ao campeonato, com uma visita ao Marítimo que costuma trazer problemas aos portistas. "Historicamente, é um jogo difícil. O Marítimo está num bom momento e a qualidade que tem não condiz com um lugar na tabela [penúltimo classificado]. Temos de estar no máximo para conseguirmos uma vitória que é muito importante", afirmou Sérgio Conceição, na antevisão de uma partida que surge após um triunfo que valeu um troféu ao clube azul e branco.

"Não há euforia nenhuma. Foi uma vitória merecida e houve alegria pela conquista de um título, mas já passou e após a final eu já estava com o discurso apontado ao Marítimo. Estamos atrás de dois rivais no campeonato e a nossa margem de erro é mínima. Vamos preparar este jogo da melhor forma. Em termos emocionais, temos de perceber que é uma final para nós", referiu o técnico portista, insistindo que a equipa tem de "trabalhar no limite" para "ganhar os jogos".

Sobre o mercado de transferências, que fecha à meia-noite desta terça-feira, Conceição admitiu que está "mais tranquilo" do que noutros anos. "Tudo o que seja não sair ninguém, é importante. Foi um mês de janeiro mais sereno, é verdade, e eu gosto mais desta forma de estar no mercado", disse, sem perspetivas de vir a perder jogadores, ao contrário do que acontece nos adversários diretos.

"Não tenho de olhar para os rivais. Estou muito contente com o meu grupo de trabalho. Mesmo que viesse um jogador de top mundial, iria ter dificuldades para entrar na dinâmica da equipa. Continuo a pensar que quem chega neste mercado de inverno, é difícil acrescentar alguma coisa. Por isso, não vale a pena", sublinhou.

Quando ao facto de o F. C. Porto poder entrar no jogo com o Marítimo a 11 pontos do Benfica, caso as águias vençam esta noite em Arouca, Sérgio Conceição lembrou que a equipa da Luz terá, nessa altura, mais dois jogos disputados: "Temos de os ganhar para, no mínimo, ficarmos a cinco pontos. Se não fizermos o nosso trabalho... Estamos a começar a segunda volta e não podemos perder tantos pontos como na primeira. Temos de ser mais competente e corrigir as situações em que não estivemos tão bem".