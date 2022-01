Taça da Liga: Lavar a alma no dérbi e acordar para o resto da temporada

Vasco Samouco Hoje às 22:14 Facebook

Sporting junta-se ao Benfica na decisão do segundo troféu de 2021/22. Rivais estão na final e podem pôr fim no mau momento. Primeiro grande teste para Nelson Veríssimo, enquanto Ruben Amorim procura o "tri".

Leiria pode ser o virar de página que Benfica e Sporting precisam para encararem o resto de 2021/22 com otimismo e acordarem do pesadelo que têm sido os últimos tempos. Os leões juntaram-se, esta quarta-feira, às águias na final da Taça da Liga (sábado, 19.45 horas) e, assim, será o segundo dérbi da época, o quarto na história da competição, a determinar qual dos rivais levantará a taça, ainda que seja a menos histórica e a mais desvalorizada do futebol português. Para lavar a alma, nenhuma é demais.