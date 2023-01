Taça da Liga: Noite de contraste entre vilão e herói

Paulinho ficou em branco e acabou expulso. Canadiano abriu o marcador no triunfo do F. C. Porto e esteve em grande nível.

As exibições de Paulinho e Eustaquio foram a perfeita antítese do jogo.

O médio do F. C. Porto fez o primeiro golo dos dragões na partida, e o segundo na competição depois de ter festejado na meia-final, com o Académico de Viseu. Além de ter estado muito ativo defensivamente e bastante certeiro no capítulo do passe (84% de acerto), o canadiano também foi preponderante para segurar a reação leonina.