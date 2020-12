JN Hoje às 12:24 Facebook

O sorteio da Final Four da Taça da Liga ditou, esta segunda-feira, confrontos entre Sporting e F. C. Porto e Braga e Benfica, nas meias-finais, a realizar a 19 (primeira) e 20 (segunda) de janeiro, no Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Os vencedores discutirão o troféu na final do dia 23.