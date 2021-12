Taça de Portugal: A baliza ao fundo num duelo eletrizante

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 13:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Luis Díaz e Darwin Núñez chegam ao primeiro encontro da época entre dragões e águias com o pé muito quente. Ambos marcaram na última jornada da Liga.

O primeiro F. C. Porto-Benfica da época, marcado para depois de amanhã (20.45 horas, TVI), a contar para os oitavos de final da prova rainha, vai colocar frente a frente dois goleadores a atravessar um grande momento de forma. No lado dos azuis e brancos, Luis Díaz tem sido a grande figura em 2021/22 e já leva 14 golos em todas as competições, sendo o principal desequilibrador da equipa orientada por Sérgio Conceição. Do lado dos encarnados, Darwin Núñez vive o melhor momento da carreira com 18 golos, superando o registo da época passada (14).

Apesar de ambos serem goleadores, Luis Díaz tem mais participação na produção ofensiva do que Darwin. Por jogo, o colombiano do F. C. Porto faz, em média, 1,62 passes para finalização, mais do que os 0,86 do uruguaio. A nível do drible, consegue ser bem sucedido em 62% das ocasiões, enquanto que o rival sul-americano é eficaz em 51% das vezes. Curiosamente, ambos têm três assistências.