Taça de Portugal aguarda pela retoma do campeonato

Final entre F. C. Porto e Benfica seria disputada esta tarde. Data e local da prova rainha serão definidos com tranquilidade entre FPF e os dois finalistas.

Domingo, 24 de maio de 2020. Não fora a pandemia da covid-19 e, esta tarde, F. C. Porto e Benfica subiriam ao Estádio Nacional, em Oeiras, para disputarem a final da 80.ª edição da Taça de Portugal. O novo coronavírus acabou por alterar os planos de uma das festas mais empolgantes do futebol luso e, neste momento, ainda não há previsões de data, nem de palco, para o grande jogo da prova federativa ser disputado. Segundo apurou o JN, essas decisões continuam em stand-by.

A prioridade da Federação Portuguesa de Futebol, tal como a dos dois clubes finalistas, sempre foi permitir que se traçassem as 10 jornadas em falta do campeonato, o que aconteceu no final desta semana. Agora, as atenções continuarão centradas na retoma do principal escalão e só depois de a Liga arrancar se começará, com calma, a preparar a final da prova rainha. O que parece mais do que certo é que ela não será disputada no Jamor, conforme é tradição, uma vez que aquele palco, que até à paragem serviu de casa à Belenenses SAD, acabou por ficar de fora do mapa da retoma do campeonato.