Taça de Portugal: Beirões à procura de quase quatro milhões

Conquista do troféu vale mais dinheiro ao Tondela do que ao F. C. Porto. Trio minhoto na expectativa.

O Tondela, que já arrecadou 450 mil euros só em transmissões televisivas pela campanha na Taça de Portugal, pode garantir um jackpot de quase quatro milhões de euros, caso conquiste o troféu, na final com o F. C. Porto.

Aos 300 mil euros que a Federação Portuguesa de Futebol dá ao vencedor da prova, a SAD dos beirões poderá juntar 3,63 milhões de euros do prémio da UEFA, pela entrada imediata na fase de grupos da Liga Europa. Já em caso de derrota, o prémio federativo é de 150 mil euros e o lugar europeu é atribuído ao Braga, quarto na Liga, passando o Gil Vicente (quinto) para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, enquanto o Vitória de Guimarães ganha lugar na UEFA, entrando na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.