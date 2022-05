Taça de Portugal: Bilhetes na candonga chegam aos 114 euros

Procura excede oferta e faz disparar mercado paralelo. Na Beira Alta já não há ingressos. Nova tranche disponível nesta quarta-feira no Dragão

Já com poucos bilhetes disponíveis para assistir à final de domingo (17.15 horas, TVI) da Taça de Portugal, no Estádio Nacional, entre o F. C. Porto e o Tondela, uma das últimas soluções passa pela aquisição de ingressos no mercado paralelo. Na Internet, o preço chega a ser cinco vezes superior ao oficial.

Aproveitando o facto de a procura ser superior à oferta, a candonga está a funcionar em pleno, com disponibilização de bilhetes entre 75 e 114 euros para as três categorias disponíveis no Jamor, entradas essas que originalmente custavam entre 15 e 30 euros. Ou seja, até cinco vezes mais.