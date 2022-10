Taça de Portugal: histórias especiais do Anadia, Caldas e Varzim

Miguel Pataco, André Bucho e José Pedro Gomes Hoje às 14:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente do Anadia é japonês e já jogou futebol no mesmo clube de Morita, do Sporting. O Caldas, adversário do Benfica, tem um jogador que vende móveis e o guarda-redes do Varzim, adversário do Sporting, já ganhou a Taça e tem um primo em Alvalade.

É um momento especial um pouco por todo o país, mas ganha especial relevância em três localidades. A terceira eliminatória da prova-rainha já inclui clubes da Liga e, como sempre acontece nestes momentos, o desejo de receber um dos grandes do futebol português torna-se realidade. Durante algumas horas, a magia dos grandes palcos do futebol muda-se para recintos mais humildes mas onde não falta, como comprovam as reportagens do JN nestas páginas, ambição de assinar uma surpresa que os transforme em tomba-gigantes.

A ação começa hoje no histórico Campo da Mata. O Caldas recebe o invicto Benfica de Roger Schmidt com o sonho de repetir, por exemplo, a caminhada de 2017/18 quando o clube, então no Campeonato de Portugal, atingiu as meias-finais, sendo eliminado pelo Desportivo das Aves, que acabaria por vencer a prova. Mas a história não está do lado da equipa da Liga 3. Nos 12 jogos que disputou frente às águias, o Caldas só venceu um (por 2-1, no campeonato de 1957/58) e´o último duelo foi na Taça de 1961/62 e acabou com uma goleada das antigas (11-0) a favor dos lisboetas.