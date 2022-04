Taça de Portugal: Nuno Almeida nomeado para o F. C. Porto-Sporting

JN/Agências Hoje às 16:25 Facebook

O árbitro, de 46 anos, vai dirigir o clássico entre F. C. Porto e Sporting, na quinta-feira, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Nuno Almeida vai dirigir pela quarta vez um clássico entre grandes do futebol português, depois de ter estado no embate entre leões e dragões, da quinta jornada da Liga, em Lisboa, onde os dois rivais empataram 1-1.

Na quinta-feira, a partir das 20.15, no Estádio do Dragão, no Porto, o árbitro da associação do Algarve vai ter como assistentes André Campos e Pedro Felisberto. O quarto árbitro vai ser Hélder Malheiro, enquanto no videoárbitro (VAR) vai estar Bruno Esteves.

Nuno Almeida esteve na goleada do Benfica frente ao Sporting, por 5-0, na Supertaça Cândido Oliveira de 2019/20, e no triunfo dos leões frente ao F. C. Porto, nas meias-finais da Taça da Liga de 2017/18, no desempate através de grandes penalidades (4-3, após a igualdade 0-0 no tempo regulamentar).

Além destes clássicos, o árbitro, internacional desde 2011, dirigiu a final da Taça de Portugal de 2020/21, entre Braga e Benfica, que os bracarenses venceram por 2-0.

O F. C. Porto recebe o Sporting, na segunda mão das meias-finais da Taça, com uma vantagem de 2-1, conquistada no terreno verde e branco. Os golos dos dragões foram marcados por Taremi e Evanilson, depois de Sarabia ter dado vantagem aos anfitriões.

Na outra meia-final, na quarta-feira, à mesma hora, o Mafra, da Liga 2, recebe o Tondela num encontro em que a equipa beirã, do principal escalão, defende uma vantagem de 3-0. A partida vai ser arbitrada por Manuel Oliveira, da associação do Porto.