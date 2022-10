Taça de Portugal: saiba os jogos que pode ver na televisão

Benfica joga a 15 de outubro, enquanto o F. C. Porto e o Sporting competem a 16 de outubro.

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quinta-feira as datas e os horários dos jogos relativos à terceira eliminatória da Taça de Portugal. O organismo informou ainda quais os encontros que terão transmissão televisiva.

O Benfica defronta no sábado (15 de outubro) o Caldas, enquanto o F. C. Porto desloca-se no domingo (16 de outubro) a Anadia, com ambos os jogos a terem transmissão em sinal aberto na RTP. O Sporting, que compete no domingo, será o único dos "três grandes" que será transmitido em canal premium (Sport TV).

Veja aqui os jogos com transmissão televisiva:

14 outubro (sexta-feira)

Amora - Estoril (20.45 horas), Canal 11

15 outubro (sábado)

Trofense - Famalicão (15 horas), Canal 11

Canelas - Vitória de Guimarães (15 horas), Sport TV

Tondela - Santa Clara (20 horas), Canal 11

Caldas - Benfica (20.45 horas), RTP

16 outubro (domingo)

Vitória de Setúbal - Paços de Ferreira (15 horas), Canal 11

Felgueiras - SC Braga (17 horas), Sport TV

Varzim - Sporting (19 horas), Sport TV

Anadia - FC Porto (20.45 horas), RTP

Os restantes jogos que não terão transmissão televisiva:

Serpa - Gil Vicente

Fontinhas - Arouca

Mafra - Marítimo

Machico - Boavista

Valadares Gaia - Chaves

Oliveira do Hospital - Rio Ave

Tondela - Santa Clara

São Martinho - Casa Pia

Penafiel - Vizela

Lank Vilaverdense - Portimonense

Vianense - Beira-Mar

Rabo de Peixe - Sertanense

Imortal - Farense

Académico de Viseu - Oriental

Tirsense - Leixões

Bragança - Pevidém

Montalegre - São João de Ver

Sanjoanense - Belenenses

Nacional - Oliveirense

Olhanense - B SAD

Pêro Pinheiro - Sporting Pombal

Dumiense - Real

Moreirense - Vilafranquense

Courense - Camacha