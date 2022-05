Taça de Portugal: Seis surpresas com os favoritos desde a transição do século

F. C. Porto e Tondela jogam hoje a 23.ª final seguida com pelo menos um dos grandes presente. Neste ciclo só houve cinco clássicos.

Novo campeão nacional, o F. C. Porto apresenta-se hoje no Jamor na condição de favorito, numa final inédita da prova-rainha do futebol português, frente ao Tondela, 17.º classificado do última Liga e despromovido ao escalão secundário.

No regresso ao Estádio Nacional após duas finais disputadas em Coimbra, sem público devido à pandemia de covid-19, é a 23.ª vez seguida que a decisão da Taça de Portugal se disputa com a presença de pelo menos um clube grande.