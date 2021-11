Taça de Portugal: Talentos varzinistas inspirados em Neto

José Pedro Gomes Hoje às 18:13 Facebook

Tio do defesa central do Sporting aponta exemplo aos jovens do Varzim para se superarem no jogo da Taça.

O jogo frente ao Sporting, da Taça de Portugal, que se joga na quinta-feira (20.15h), proporciona o reencontro do defesa dos leões Luís Neto com o Varzim, clube da sua terra natal que o revelou para o futebol nacional e internacional e onde ainda hoje é uma referência para muitos jovens da formação do emblema poveiro. O exemplo de sucesso do central poderá ser um fator de superação para a equipa nortenha neste duelo em Alvalade e ninguém melhor que Vitoriano Ramos, atual técnico-adjunto do Varzim e tio de Luís Neto, para mostrar esse caminho aos emergentes valores do atual plantel.

"Acompanhei de perto o processo de crescimento dele e de muitos outros jogadores que aqui se formaram e chegaram ao topo, e digo sempre aos mais novos que com trabalho, superação e talento podemos singrar no futebol. Somos um clube de gentes do mar que sabe superar dificuldades", confessa, ao JN, o também ex-jogador varzinista.