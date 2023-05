Taça do campeão tem as mãos de um ourives de Gondomar

António M. Soares Hoje às 09:55 Facebook

Troféu do campeonato demorou cerca de mês e meio a ser construído, em Gondomar.

A obra nasceu pelas mãos de Nuno Martins, que desenhou um troféu recheado de significado histórico, capaz de combinar vários elementos do património representativos de Portugal, numa peça concretizada com arte e materiais nobres por Domingos Guedes, ourives de Gondomar, um apaixonado e perfecionista. "Os responsáveis da Liga andavam à procura de alguém que fizesse o troféu e estavam com dificuldade, até chegarem a nós. Assumimos o trabalho, embora duvidassem que fosse possível, de tal forma que o Tiago Craveiro quis assistir à execução da obra.

A partir do desenho de Nuno Martins, tiraram-se medidas e fizeram-se os moldes e a taça nasceu. No início foi mais complicado, mas hoje estamos habituados", contou Domingos Guedes, que assumiu um desafio que rapidamente passou de alternativa à ourivesaria tradicional para a atividade principal no trabalho desenvolvido diariamente na oficina.