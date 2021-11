F. C. Porto: Taça volta a dar rodagem a Pepê

Nuno A. Amaral Hoje às 21:00 Facebook

Reforço mais caro dos dragões está tapado por Luis Díaz, mas tem lugar quase certo no onze diante do Feirense

O jogo do próximo sábado com o Feirense, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, marcará o regresso da equipa portista à competição, após a paragem em curso para compromissos de seleções, e será aproveitado por Sérgio Conceição para dar a titularidade a alguns jogadores que não alinham habitualmente de início.

Um deles deverá ser Pepê, que continua a tentar adaptar-se ao futebol europeu, embora condicionado a nível de utilização no onze pelo facto de estar tapado no lado esquerdo do ataque por Luis Díaz, a grande figura dos dragões ao longo desta temporada. O único jogo em que o extremo brasileiro fez 90 minutos completos foi diante do Sintrense, na ronda anterior da Taça, tendo sido também titular no jogo da Taça da Liga com o Santa Clara, no qual desperdiçou a oportunidade para mostrar serviço, acabando substituído ao intervalo.