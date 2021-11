TAD anula castigo de interdição de dois jogos da Luz

Luís Antunes Hoje às 18:42 Facebook

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) julgou procedente o recurso apresentado pelo Benfica para revogar a decisão aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da interdição da Luz por alegado apoio do clube aos GOA (Grupos Organizados de adeptos) não legalizados.

No acórdão, decidido com um voto de vencido, o TAD não considerou como provado que "os aludidos grupos de adeptos beneficiam do apoio da demandante (Benfica)" ou que o clube da Luz não tenha cumprido a obrigação legal ou regulamentar que «sobre si impendem relativas à segurança, prevenção de violência, ética e verdade desportiva».

O castigo, aplicado a 21 de julho de 2020, teve como base o jogo com o SC Braga, a 18 de dezembro de 2019, referente à 5ª eliminatória da Taça de Portugal.

No documento considera-se "como não procedente a acusação referente à concessão de qualquer apoio especialmente dirigido aos GOA" e "julga-se procedente a presente ação arbitral, revogando-se a decisão e as sanções aplicadas" pelo Conselho de Disciplina.