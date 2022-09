TAD anula castigo e multa a Hugo Viana

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anulou a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em suspender Hugo Viana, diretor desportivo dos leões. A multa de 6375 euros foi também considerada nula.

A sanção a Viana ocorreu no Sporting-Braga, disputado na última temporada (2021/22), em que terá utilizado linguagem grosseira contra os árbitros. "Vai-te f....", foi uma as frases que o dirigente, alegamente, utilizou. No túnel de acesso aos balneários, terá também dito ao árbitro: "Diz-me porque é que me expulsaste. Não tens coragem! Não tens coragem". No jogo disputado em 22 de janeiro em Alvalade, os minhotos venceram por 2-1, com golos de Galeno e Gorby.

No acórdão publicado nesta quarta-feira, o TAD garante que houve um erro processual por parte do Conselho de Justiça. "Não tendo a Demandada (FPF/CD) respondido ao requerimento do Demandante, pelo qual este pretendia inquirir presencialmente os árbitros com vista a afastar a presunção de veracidade do seu relatório, ocorreu a preterição das garantias de defesa, constitucionalmente consignadas no n.º 10 do artigo 32º da CRP", pode ler-se.