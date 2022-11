TAD anula jogo à porta fechada ao V. Guimarães

JN/Agências Hoje às 14:43 Facebook

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anulou a sanção de um jogo à porta fechada ao V. Guimarães, decretado em julho pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência do incidente no jogo com o F. C. Porto (0-1), da 29.ª jornada da Liga 2021/22.

Segundo o TAD, "não se provou que o invasor fosse sócio, adepto ou simpatizante do demandante [V. Guimarães] e que o invasor tenha pontapeado por duas vezes o jogador Rochinha", lê-se no relatório.

Na base desta decisão esteve também o depoimento do agora jogador do Sporting, Rochinha, alegando que "nunca foi agredido" e que o invasor apenas o abraçou, tendo até dito que amava o extremo, que na altura representava os vimaranenses.