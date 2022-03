TAD confirma castigo aplicado pela A. F. Aveiro à Ovarense

JN Hoje às 14:08 Facebook

Tribunal confirmou decisão do Conselho de Disciplina do organismo que tutela as competições aveirenses de futebol, que condenou os vareiros a uma pena de derrota nas duas primeiras jornadas da Divisão de Elite.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) considerou improcedente o pedido da Ovarense de revogação da pena de derrota, aplicado pelo Conselho de Disciplina da A. F. Aveiro, nas duas primeiras jornadas da Divisão de Elite, frente a Canedo e Paivense, devido à inscrição ilegal do seu treinador na altura, Tiago Leite.

Há dois meses, na reação à aplicação do castigo, o clube de Ovar defendeu que "em qualquer dos jogos estavam cumpridos todos os pressupostos para a presença do treinador Tiago Leite no banco de suplentes do ponto de vista formal, existindo anuência para que tal se consumasse por parte das equipas de arbitragem, como provam as fichas de jogo e a inserção manual por parte das mesmas".

Por essa razão, a Ovarense decidiu recorrer da sentença para o TAD, mas o tribunal não deu provimento às intenções do clube, que terá ainda de suportar as custas do processo, num valor que ascende aos 5.800 euros.

Os seis pontos perdidos na secretaria atiraram os vareiros, agora orientados por Bock, para a fase de manutenção da Divisão de Elite de Aveiro, na qual segue na 3.ª posição da zona Norte, atrás de Canedo e Paços de Brandão.