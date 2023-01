TAD confirma castigo e Lewandowski falha os próximos três jogos do Barcelona

JN Hoje às 17:30 Facebook

Robert Lewandowski vai ficar afastado dos próximos três jogos do Barcelona para a Liga espanhola, frente a Atlético de Madrid, Getafe e Girona.

Depois de o Tribunal Central Contencioso de Madrid ter aceitado uma providência cautelar interposta pelo Barcelona para suspender o castigo de três jogos aplicado a Robert Lewandowski, na sequência da expulsão na 14.ª jornada da Liga espanhola frente ao Osasuna, que permitiu ao avançado polaco disputar o dérbi catalão frente ao Espanyol no último sábado, o Tribunal Arbitral do Desporto espanhol confirmou, esta quarta-feira, o castigo ao jogador.

A decisão afasta o goleador polaco dos próximos três compromissos do Barça na Liga espanhola, frente a Atlético de Madrid, Getafe e Girona.

De relembrar que o Espanyol apresentou uma reclamação junto da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) com o intuito de impugnar o dérbi catalão, com o Barcelona, do último sábado.

Em comunicado, o clube explica que, "antes do início da partida, notificou o árbitro da partida e a própria RFEF sobre a presença no onze rival do jogador Robert Lewandowski, que deveria cumprir castigo após ter sido expulso por duplo amarelo" na jornada anterior.

"O Espanyol utilizará todos os recursos ao seu dispor para defender os seus interesses, consciente de que esta flagrante injustiça põe em risco a essência da nossa competição e que esta injustiça se baseia em uma resolução precipitada e com evidentes deficiências jurídicas", acrescentou o clube catalão.

A partida, referente à 15.ª jornada da Liga espanhola, disputada no Camp Nou, terminou empatada a um golo, com Joselu a responder ao tento inaugural de Marcos Alonso.