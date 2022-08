TAD suspende castigo de dois jogos de interdição do Dragão

JN Hoje às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Tribunal Arbitral do Desporto aceita recurso do F. C. Porto, que, desta maneira, deve receber o Sporting em casa, na terceira jornada do campeonato.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) decidiu suspender o castigo de dois jogos de interdição do Estádio do Dragão, aplicado ao F. C. Porto pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol na sequência dos incidentes no final do clássico com o Sporting, na época passada.

"No presente processo cautelar arbitral é requerido o decretamento da suspensão do ato decisório de condenação proferido pela Secção Profissional do Conselho de Disciplina da FPF a 19/07/2022 - que aplicou à Primeira Requerente uma sanção de interdição do recinto desportivo por dois jogos - até que se verifique o trânsito em julgado de decisão que venha a ser proferida a final, no âmbito da impugnação dessa condenação, apresentada pelos Requerentes em sede de pedido de arbitragem necessária", esclarece o comunicado do TAD.

Entre as razões para justificar a decisão, a entidade considera que "a Primeira Requerente (o F. C. Porto), através dos seus funcionários, cumpriu com todas as normas e regras de segurança, seguindo, além do mais, à risca os planos orientadores delineados na respetiva reunião de segurança preparatória do encontro".



Desta forma, os portistas vão jogar no Dragão os dois primeiros jogos em casa do campeonato, frente a Sporting (terceira jornada) e Chaves (quinta jornada) e não "num campo neutro a designar pela Liga". Por ficar em vigor só 15 dias depois de ser definida, a sanção não se aplicava ao jogo de estreia do campeão na Liga, diante do Marítimo.