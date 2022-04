Tadej Pogacar falha defesa do título na Liège-Bastogne-Liège

JN/Agências Hoje às 13:09 Facebook

O ciclista esloveno Tadej Pogacar vai falhar a defesa do título na clássica Liège-Bastogne-Liège, na Bélgica, devido a problemas familiares, anunciou hoje a equipa UAE Emirates.

O bicampeão da Volta a França regressou na sexta-feira à Eslovénia para a acompanhar a namorada Urska Zygart, que perdeu a mãe.

"Infelizmente não estarei na partida da Liège-Bastogne-Liège amanhã [domingo] para defender o meu título. Os últimos dias foram difíceis e agradeço a todos pela sua compreensão", escreveu Pogacar nas suas redes sociais.

Sadly I won't be at the start of @LiegeBastogneL tomorrow.



It's been a tough few days but I'd like to thank everybody for their understanding



A special thank you to @TeamEmiratesUAE & especially to Mauro Gianetti and Team President Matar for their support in this situation pic.twitter.com/px8VYkso65 - Tadej Pogačar (@TamauPogi) April 23, 2022

O esloveno, vencedor em 2021 e terceiro em 2020, será substituído na decana das clássicas e um dos monumentos do ciclismo pelo norte-americano Brandon McNulty.