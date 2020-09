Tadej Pogacar vence o crono e destrona Primoz Roglic

JN/Agências Hoje às 17:48 Facebook

O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) vai vencer no domingo a 107.ª Volta ao França, depois de este sábado ter conquistado o contrarrelógio da 20.ª etapa e destronado o seu compatriota Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Nos 36,2 quilómetros de contrarrelógio, com partida em Lure e chegada ao alto de La Planche des Belles Filles, o jovem de 21 anos não só recuperou os 57 segundos de desvantagem que tinha para Roglic, como ganhou 59 segundos ao seu compatriota, que perdeu o Tour na véspera da chegada a Paris, depois de andar 11 dias vestido de amarelo.

Com o tempo de 55.55 minutos, Pogacar foi o melhor na etapa, sendo 01.21 melhor do que o holandês Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) e do que australiano Richie Porte (Trek-Segafredo), que subiu ao terceiro lugar da geral, a 03.30 minutos do novo camisola amarela.