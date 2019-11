Taison é alvo de comentários racistas, reage e sai do relvado a chorar

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:11 Facebook

O clássico entre o Shakhtar de Luís Castro e o Dínamo Kiev, da liga ucraniana, foi interrompido vários minutos após um episódio de racismo. Taison reagiu mas acabou por ser expulso.

Na segunda parte de encontro, depois de o árbitro assinalar uma falta de Taison, o avançado brasileiro foi alvo de insultos racistas por parte dos adeptos do Dínamo Kiev e não se conteve: pontapeou a bola para a bancada e mostrou o dedo do meio. O árbitro interrompeu de imediato o jogo e o jogador, em lágrimas, abandonou o relvado.

Durante a paragem, vários jogadores do Dínamo Kiev fizeram questão de se dirigir às bancadas para chamar a atenção dos adeptos. Taison acabou por regressar mas acabou por ser expulso depois do episódio com os adeptos.

O Shakhtar de Luís Castro venceu por 1-0, graças ao golo de Sergey Krivtsov.

Veja o momento: