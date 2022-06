Talismã Pedro Sousa a caminho do Mar

Jogador de futsal Pedro Sousa conquistou a sétima subida na carreira e agora prepara-se para uma nova aventura em 2022/23, pois vai representar o Leixões, o clube do coração.

A estrelinha de Pedro Sousa continua a brilhar. Ao serviço do São Mateus, o pivot, de 33 anos, alcançou a sétima subida na carreira, a sexta por um clube diferente. Além do campeonato, Sousa contribuiu para a conquista da Taça da A. F. Braga.

A experiência inerente à passagem por todas as divisões nacionais, naturalmente, faz diferença. "Na época passada, cumpri o sonho de jogar na 1.ª Divisão [Dínamo Sanjoanense]. Infelizmente, não conseguimos a permanência. Para quem não é profissional, é muito difícil acompanhar o andamento", diz o futsalista, que partilha as quadras com o trabalho numa multinacional em Leça da Palmeira.