Talismã Uribe volta ao onze para acender a Luz

Menos de um mês depois de ter sofrido uma rotura muscular na face posterior da coxa direita, frente ao Santa Clara, Matheus Uribe voltou à competição, alinhando toda a segunda parte do encontro do passado fim de semana com o Vizela. Agora, o colombiano prepara-se para recuperar a titularidade naquele que pode ser o jogo do título para os dragões, frente ao Benfica, adversário contra o qual o médio nunca perdeu.

Menos de um mês depois de ter sofrido uma rotura muscular na face posterior da coxa direita, frente ao Santa Clara, Matheus Uribe voltou à competição, alinhando toda a segunda parte do encontro do passado fim de semana com o Vizela. Agora, o colombiano prepara-se para recuperar a titularidade naquele que pode ser o jogo do título para os dragões, frente ao Benfica, adversário contra o qual o médio nunca perdeu.

"Não é um jogador espetacular, mas é um espetáculo de jogador". Foi assim que Sérgio Conceição definiu, mais do que uma vez, Uribe e a verdade é que o internacional colombiano é uma peça fundamental na máquina do meio-campo portista. Contratado ao América do México, no início de 2019/20, raramente falhou um jogo sem ser por lesão ou castigo e tem um registo quase perfeito nos clássicos com o Benfica.