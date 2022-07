Talleres, de Pedro Caixinha, falha segunda vitória seguida na liga nos descontos

JN/Agências Hoje às 09:31 Facebook

O Talleres de Córdoba, orientado pelo técnico português Pedro Caixinha, empatou 1-1 no terreno do San Lorenzo, num encontro da 10.ª jornada da Liga argentina em que deixou fugir o triunfo perto do fim.

Em Buenos Aires, Catalán, aos 10 minutos, lançou o Talleres de Caixinha para o que poderia ser o segundo triunfo seguido no campeonato, mas Barrios, aos 90+1, quebrou a resistência forasteira e salvou um ponto para a formação de Almagro.

Durante a partida, quando ainda estava em vantagem no marcador, o Talleres ficou com menos uma unidade em campo, por expulsão de Diaz, aos 40 minutos, e o San Lorenzo desperdiçou uma grande penalidade, pelo paraguaio Barreiro, aos 44.

Com este resultado, a equipa de Pedro Caixinha segue no 23.º posto da competição, com nove pontos, enquanto o San Lorenzo é 13.º, com 13 pontos.