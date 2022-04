Talleres de Pedro Caixinha vitorioso na Taça da Liga argentina

JN/Agências Hoje às 13:43 Facebook

O Talleres Córdoba, orientado pelo português Pedro Caixinha, ganhou na quarta-feira ao candidato River Plate, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada do Grupo A da Taça da Liga argentina.

Na competição que antecede o campeonato, disputada em dois grupos, com os quatro primeiros de cada a apurarem-se para a fase a eliminar, o Talleres, que é apenas 11.º classificado, conseguiu a segunda vitória.

A jogar em casa, no Estádio Mario Alberto Kempes, a equipa de Caixinha chegou à vantagem aos 53 minutos, com um golo apontado pelo avançado colombiano Diego Valoyes.

Este foi o sexto jogo sob o comando do treinador luso, depois de ter chegado a acordo no final de março e ter assumido a equipa no início de abril, contabilizando duas vitórias, uma das quais na Taça dos Libertadores, e quatro derrotas.