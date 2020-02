Hoje às 20:04 Facebook

Tamila Holub garantiu, na segunda-feira, não ter sido convidada para a Gala Legião de Ouro, que juntou e premiou a família braguista. O clube dos guerreiros já reagiu e acusou a nadadora de "falhar com a verdade".

Durante a passadeira vermelha da Gala Legião de Ouro, a nadadora Tamila Holub surpreendeu ao dizer, em direto para o canal do Braga, que não foi convidada para o evento e marcou presença como acompanhante do colega José Paulo Lopes.

"Para esta gala eu não fui convidada, vim como acompanhante do meu colega e, claro, não sendo convidada num ano em que consegui apuramento para os Jogos Olímpicos, demonstra que as modalidades nunca são comparadas com o futebol. Mas estou aqui para mostrar que isso não é verdade, espero que os meus resultados mostrem isso e, se não é suficiente, vou trabalhar ainda mais para que o demonstrem", disse a jovem nadadora, que recentemente se qualificou para os Jogos Olímpicos de 2020.

Em comunicado, o Braga já deu a própria versão dos factos, garantindo que a nadadora "falhou com o compromisso da verdade". Os minhotos garantem que as dimensões do local da Gala Legião de Ouro, o Theatro Circo, não permite convidar todos os atletas.

"O Clube assumiu o critério de convidar apenas os atletas que seriam premiados e os seus treinadores, não diferenciando a nadadora Tamila Holub de outros atletas de eleição como os Campeões do Mundo Bê Martins ou Léo Martins, a recordista Mariana Machado, o multimedalhado Júlio Ferreira ou tantos outros atletas do nosso Clube que mereceriam, se outras condições houvesse, marcar presença na Gala", pode ler-se.