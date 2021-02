Tanak lidera rali do Ártico

JN/Agências Hoje às 23:03 Facebook

O estónio Ott Tanak (Hyundai i20) comanda o Rali do Ártico, segunda prova do Muindial, após o primeiro dia, com o campeão, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), a perder 49 segundos.

Líder do Mundial à partida desta ronda, que entrou no calendário para substituir o Rali da Suécia, cancelado devido à pandemia de covid-19, Sébastien Ogier justificou a perda de tempo com o facto de ser o primeiro em pista na dupla passagem pela única especial do dia, com 31 quilómetros de extensão.

"Hoje foi um dia difícil e já estamos muito longe [da liderança]", disse.

O francês terminou em nono, a 49,8 segundos do líder, Tänak, que venceu as duas especiais do dia e terminou com 16,2 segundos de vantagem sobre o irlandês Craig Breen (Hyundai i20), que é segundo, e 20,4 segundos sobre o finlandês Kalle Rovanpera (Toyota Yaris), que é terceiro.

"Estou satisfeito, mas ainda é cedo para nos deixarmos levar pelo entusiasmo", afirmou Tänak, que sábado parte na frente do pelotão, tendo de se debater com o gelo e a neve.

"Hoje a posição na estrada foi diferente da dos nossos rivais. Amanhã será diferente", frisou.

Para sábado estão previstos mais 144 quilómetros cronometrados, divididos por seis especiais.