Tanlongo realiza primeiro treino no Sporting

Médio, de 19 anos, ainda não foi oficializado pelos leões, mas vai trabalhar pela primeira vez com os colegas.

Mateo Tanlongo tem previsto realizar hoje o primeiro treino com os leões, em Alcochete, depois de ter passado o fim de ano com os companheiros os uruguaios, Franco Israel, Manuel Ugarte e Coates. Apesar de ainda não ter sido oficializado, o médio argentino, de 19 anos, é rapidamente integrado pelo treinador Ruben Amorim, que quer ver ao vivo as potencialidades do reforço.

Terminado o contrato com o Rosario Central, clube que representou nas últimas três temporadas, Tanlongo viajou de imediato para Portugal e luta, a partir de agora, por um lugar no meio- campo dos leões, ao lado de Ugarte, Dário Essugo e Sotiris. Em 2022, Tanlongo, natural de Funes, foi quase sempre titular no Rosario Central, o que lhe dá tarimba e experiência.

Ainda assim, não está descartada a hipótese de treinar e jogar na equipa B no seu arranque nos leões, tudo depende da avaliação que será realizada pela equipa técnica.