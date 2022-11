Tanto desperdício pôs em perigo o domínio leonino

Nuno A. Amaral Ontem às 23:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting soma segunda vitória seguida e sobe ao quarto lugar da Liga. Trincão e Pote deram vantagem à equipa de Amorim, mas o Famalicão ainda assustou.

Esteve a um passo de ser uma vitória fácil, mas foi quase a ferros que o Sporting conquistou três pontos em Famalicão. A equipa lisboeta esteve muito tempo por cima, marcou dois golos nos minutos finais da primeira parte, depois de falhar uma série de oportunidades no início, mas permitiu aos anfitriões uma reentrada tardia no jogo que quase resultou no empate.