Tarde mágica no tapete dos campeões

Centenas de crianças pisaram o relvado do clube do coração. Adeptos tiraram fotos com troféus de 2021/22

O Estádio do Dragão abriu, no sábado, portas para receber centenas de jovens adeptos, que tiveram o privilégio de jogar futebol no relvado onde tantas vezes viram os seus ídolos brilhar. Embora a tarde tenha sido dedicada aos mais novos, os pais assistiram da bancada àquele que terá sido o melhor dia da vida de muitas crianças, com direito ainda a fotografias com os troféus da Liga e da Taça de Portugal. Um dia para mais tarde recordar.

O evento promovido pelo F. C. Porto tinha especial enfoque nos portistas, mas nem todos os corações presentes no Dragão eram azuis e brancos. Mariana Araújo é adepta do Sporting e deslocou-se de Viana do Castelo até ao Porto só para proporcionar ao filho, Pedro, uma experiência única. Com bastante fair-play, vestiu as cores do F. C. Porto e até colocou a pintura de "guerra", que valeu a pena no final. "Ver os sorrisos nas caras, não só do meu filho mas de todas as crianças, enche-me o coração. Há que ter desportivismo e faço este 'sacrifício' com todo o gosto", disse, ao JN.