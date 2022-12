Taremi à disposição de Conceição e Eustáquio regressa lesionado

JN/Agências Hoje às 15:44 Facebook

O médio Stephen Eustáquio, que esteve ao serviço do Canadá no Mundial 2022 de futebol, regressou lesionado ao F. C. Porto, enquanto Mehdi Taremi, que representou o Irão no torneio, integrou o treino, revelaram os dragões.

De acordo com uma nota publicada do sítio oficial dos campeões nacionais na Internet, Eustáquio e Taremi voltaram a trabalhar no clube após participação no Campeonato do Mundo, mas o médio canadiano tem uma lesão muscular na coxa esquerda e falhou o apronto, fazendo apenas tratamento.

Já Taremi regressou sem limitações e poderá ser opção para o encontro com o Desportivo de Chaves, do Grupo A da Taça da Liga, na quinta-feira.

No boletim clínico portista constam ainda o lateral nigeriano Zaidu e os avançados brasileiros Evanilson e Veron.

No Mundial 2022 estão ainda os dragões Diogo Costa, Pepe e Otávio, todos ao serviço da seleção nacional.

O F. C. Porto tem novo treino agendado para terça-feira, às 10.30 horas, no seu centro de estágios, em Vila Nova de Gaia.