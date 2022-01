Taremi afasta a crise e sonha com o "Puskás"

Nuno A. Amaral Hoje às 20:05 Facebook

Fim da série de jogos sem marcar anima o iraniano, que é um dos três candidatos ao troféu de melhor golo do ano para a FIFA

O fim de 2021 e o início de 2022 estão a ser risonhos para Mehdi Taremi, que, depois de ter posto fim a uma série de 11 jogos sem marcar no clássico da semana passada com o Benfica, ficou agora a saber que está entre os três finalistas da corrida ao melhor golo do ano passado.

O fantástico pontapé de bicicleta que valeu aos dragões uma vitória sobre o Chelsea (1-0), na segunda mão dos quartos de final da Champions da época transata, coloca o avançado na "short list" para o prémio Puskás de 2021, que será entregue pela FIFA na gala "The Best", em Zurique, no próximo dia 17 de janeiro.