Taremi atinge a melhor época para quebrar enguiço de oito anos

Mehdi Taremi chegou aos 30 golos, em todas as competições, ao serviço do F. C. Porto, na última jornada diante do Famalicão, em que apontou quatro vezes com precisão ao fundo da baliza adversária. O iraniano está a realizar a melhor época da carreira e prepara-se para quebrar um enguiço dos dragões que dura há oito anos.

A época de Mehdi Taremi está perto de se tornar histórica para o avançado iraniano. O atacante marcou quatro golos na vitória do F. C. Porto sobre o Famalicão (4-2), sendo que três deles foram da marca de grande penalidade. Taremi já está a realizar a melhor temporada da carreira a nível de golos, mas o registo atual ainda pode se tornar mais especial.

Os quatro golos diante do Famalicão ajudaram Taremi a dar um grande salto para o topo da tabela de melhores marcadores da Liga. Aliás, desde 1941 que nenhum jogador do F. C. Porto completava um hat-trick de penálti. A última vez que algum dragão marcou três golos da marca dos onze metros foi Kodrnja, contra a Académica.