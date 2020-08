Taremi chega hoje à Invicta e já não foge ao "dragão"

Arnaldo Martins Hoje às 10:14 Facebook

Goleador iraniano é esperado ao início da tarde e firma contrato de quatro épocas. Avançado deu sempre prioridade ao campeão nacional.

Aí está Mehdi Taremi! Afinal, os adeptos do F. C. Porto podem estar sossegados porque o goleador iraniano, que brilhou na última época com a camisola do Rio Ave, vai jogar na Invicta com a camisola azul e branca. Segundo apurou o JN, o avançado chega hoje à tarde, ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, em Pedras Rubras, num voo proveniente de Paris, onde terá representantes portistas à espera, nomeadamente Vítor Baía, vice-presidente e responsável pela ligação entre a Direção e futebol profissional.

Após a chegada a solo nacional, Taremi tem previsto deslocar-se a Vila do Conde para se despedir de algumas pessoas e levantar os respetivos pertences. Posteriormente, o jogador irá acertar os detalhes do contrato com a SAD azul e branca, estando em cima da mesa um contrato de quatro anos.